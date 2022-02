Rui Pedro Silva e o atraso no regresso da Madeira: «Não vai servir de desculpa»

Depois do triunfo na Madeira, frente ao Marítimo, o Famalicão prepara agora a receção ao Tondela. Os minhotos só conseguiram voltar ao continente na madrugada de terça para quarta-feira, mas Rui Pedro Silva defendeu que o atraso no voo não terá impacto no jogo deste sábado."O regresso da Madeira retirou-nos um dia e tentámos adiar o jogo, mas isso nunca vai servir de desculpa para sermos menos exigentes neste jogo. Jogamos em casa, temos o compromisso com os nossos adeptos e queremos manter o espírito de vitória", começou por referir o técnico, que deixou ainda elogios ao adversário: "O Tondela é uma equipa tem uma ideia de jogo, que pratica bom futebol e que alia a isso uma crença constante no jogo. Daí vermos o Tondela na meia-final da Taça de Portugal. Antevejo um jogo competitivo, só um Famalicão com intensidade, exigência e competência pode disputar o jogo com o intuito de o vencer".Nos quatro jogos em casa (campeonato) em que Rui Pedro Silva orientou a equipa, o Famalicão tem duas vitórias e dois empates, não tendo sofrido qualquer golo. De forma natural, este registo deixa o técnico bastante satisfeito. "A minha grande satisfação enquanto treinador é ver a equipa a celebrar a defesa de um penálti por parte do Júnior e um golo do Banza. A nossa ambição é tão grande para não sofrer como é para marcar, este tem de ser o equilíbrio da equipa", vincou.O timoneiro dos minhotos concluiu rejeitando a ideia de o facto de o Tondela ter mais dez golos sofridos do que o Famalicão possa ser uma fragilidade a explorar e explicando qual tem sido a linha orientadora do trabalho da equipa: "A confiança é um estado que, muitas vezes, nos transmite relaxamento, mas isso não existe em nós. Temos sim uma ambição muito grande de conquistar sempre os três pontos. Isso é desgastante e cansativo, mas é também ambicioso. É isso que tento transmitir aos nossos jogadores".O início do encontro está agendado para as 15h30 deste sábado.