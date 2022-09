Rui Pedro Silva e o caso da camisola: «Assunto que, internamente, nem sequer foi falado por nós»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogo entre o Famalicão e o Benfica ficou marcado pelo episódio da criança que terá sido obrigado a tirar a camisola dos encarnados quando estava na bancada dos sócios dos minhotos, numa situação que, segundo o treinador Rui Pedro Silva, não abalou nem foi comentado pelo grupo de trabalho durante a semana."É um assunto que, internamente, nem sequer foi falado por nós. Foi falado nas esferas e acho que tem de ser discutido nas esferas competentes. Aconteceu naquele dia, de forma generalizada toda a gente falou e penso que chegámos a um acordo e percebemos o porquê daquilo ter acontecido. Internamente não houve qualquer discussão, foi um assunto não abordado", referiu o técnico na antevisão do jogo com o Casa Pia.O encontro entre os famalicenses e os casapianos está agendado para as 18 horas deste domingo.