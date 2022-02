Rui Pedro Silva e o jogo com o Sporting: «Este tipo de desafios são aliciantes para nós»

Depois do empate frente ao Arouca, o Famalicão prepara agora a deslocação ao terreno do Sporting. Apesar de defrontar os atuais campeões nacionais, Rui Pedro Silva referiu que a forma como a sua equipa encara a partida não é diferente daquilo que aconteceu em jornadas anteriores."Perspetivamos este jogo da mesma forma que perspetivámos todos os outros. Queremos entrar para competir e temos o objetivo de conquistar os três pontos, sabemos que vamos defrontar uma excelente equipa. Olhamos para o que o Sporting tem feito e vemos um jogo padronizado e mais simples de identificar, no entanto, isso torna o Sporting mais forte. O adversário está junto em prol de um objetivo, mas este tipo de desafios são aliciantes para nós. Fizemos uma boa semana de treino e estamos preparados para competir", referiu.Defendo que o plantel está motivado, isto apesar de os minhotos ocuparem o antepenúltimo lugar da tabela classificativa, o técnico explicou de que forma tem visto a sua equipa evoluir: "Sinto que o Famalicão está em crescendo. O nosso primeiro objetivo foi estabilizar a equipa e isso é visível, hoje estamos mais sólidos e compactos. Senti que tinha de estabilizar a equipa e torná-la robusta, queríamos uma equipa que não sofresse um golo em qualquer ocasião. Vejo a equipa a crescer a partir do momento em que não sofre golos, embora saiba que, em duas ou três semanas, não consigo fazer com que a equipa produza dois ou três golos por jogos. Nesta semana já demos outro passo nesse sentido, tenho a certeza que vamos dar uma melhor resposta. Temos de ser corajosos dentro de campo".No final do último jogo, os adeptos do Famalicão manifestaram o seu desagrado com a exibição da equipa através de assobios, numa situação que Rui Pedro Silva assumiu compreender. "Somos os primeiros a não ficar satisfeitos por determinados momentos do jogo não correrem como queremos. Percebi a insatisfação dos adeptos, mas olhamos para dentro e temos de perceber o que de bem foi feito. Nunca me dei mal com os adeptos, queremos dar-lhes alegrias e colocar o Famalicão no lugar em que merecer estar", disse o treinador, que concluiu dando ênfase à estratégia da sua equipa para o jogo deste domingo: "A conquista dos três pontos está sempre presente na nossa cabeça, há essa exigência interna e por parte dos adeptos. O Sporting tem um padrão de jogo muito forte, mas queremos contrarias os pontos mais fortes do adversário e explorar os pontos mais débeis. Só podemos fazer isso se tivermos o nosso jogo bem consolidado. Vamos tentar manter-nos dentro do jogos, se não sofrermos golos vamos conseguir manter-nos dentro da partida. Depois, queremos manter a posse de bola e tentar ferir no nosso processo ofensivo".O início do encontro, que se disputa em Alvalade, está agendado para as 20h30.