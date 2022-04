Rui Pedro Silva e o possível penálti para o Benfica: «Do banco não me pareceu lance para isso»

O Famalicão conseguiu pontuar pela primeira vez na visita ao Estádio da Luz em jogos do campeonato, após o nulo na visita ao Benfica . Apesar do ponto conquistado, Rui Pedro Silva lamentou o facto de o Famalicão não ter conseguido lutar pela vitória."Sabíamos que ia ser um jogo difícil e que tínhamos de jogar nos limites e com a máxima concentração. Entramos assim e fomos competitivos. Tínhamos a nossa estratégia, mas infelizmente não conseguimos concretizá-la numa transição rápida. Mantivemos o bloco baixo e o Benfica teve muita posse e foi dominando o jogo. A nossa equipa esteve compacta e sem permitir ocasiões de golo. Não conseguimos alcançar o objetivo de lutar pelos três pontos", começou por referir o técnico dos minhotos à BTV."Tentámos, mesmo com o posicionamento do Pedro Marques, condicionar e ser mais pressionantes, mas a saída de jogo do Benfica fez-nos baixar as linhas", acrescentou Rui Pedro Silva, antes de ser questionado sobre um possível penálti que terá ficado por marcar a favor dos encarnados."Vou ser sincero. Ainda não vi as imagens da televisão, mas do banco não me pareceu lance para penálti. Com VAR todos percebem que não é penálti. Do banco pareceu-me que não foi", vincou.