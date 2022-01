Rui Pedro Silva e o regresso de Diogo Queirós: «Se vier, vai competir por um lugar na equipa»

O Valladolid anunciou, este domingo, o fim do empréstimo de Diogo Queirós, que regressa assim ao Famalicão. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, Rui Pedro Silva falou sobre a situação do jovem."Se o Famalicão não está tão ativo neste mercado é porque tanto a administração como eu sentimos que temos um grupo de jogadores competente para o nosso jogo. O Gustavo Assunção [também regressou de empréstimo] e o Diogo Queirós são ativos do clube, são bons jogadores e cabe-me a mim potencia-los e utiliza-los em prol da equipa. Se o Diogo vier, é um jogador que foi capitão no FC Porto e nas seleções e que tem um histórico atrás dele que poderá beneficiar. Neste momento, se chegar cá, vai competir com os outros para conquistar um lugar na equipa", referiu.Na primeira metade da época, Diogo Queirós foi utilizado em oito jogos.