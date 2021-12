Rui Pedro Silva e o “risco calculado” do projeto do Famalicão: «Aceitei de olhos fechados»

Um dia depois de ser apresentado, Rui Pedro Silva teve, esta segunda-feira, a sua primeira conferência como treinador do Famalicão. O técnico considerou estar pronto para o desafio, defendeu a necessidade de ser criada uma equipa e vincou a vontade de seguir em frente na Taça de Portugal.

"Somos um grupo de trabalho ambicioso e queremos construir valores. Houve dois aspetos importantes nesta decisão: o clube tem um projeto e percebi que existe uma paixão muito grande à volta do clube. Isso foi decisivo na escolha do projeto, aceitei de olhos fechados. Se assim não fosse, não aceitava com apenas dois dias para preparar um jogo", começou por dizer o técnico, que considerou o salto que está a dar (esta é a sua primeira experiência como treinador principal) um "risco calculado": "Ao longo da minha carreira tenho dado alguns passos importantes, todos eles arriscados. Há sempre um risco, mas gosto de arriscar com a certeza do que estou a fazer. Este passo foi dado com a certeza do que estou a fazer, o risco foi calculado".

Assumindo que aprendeu muito com Jesualdo Ferreira e Nuno Espírito Santo, de quem foi adjunto, e que não falou com Ivo Vieira, Rui Pedro Silva explicou ainda aquilo que se deparou na sua nova casa. "Encontrei um plantel triste e cabisbaixo, seria de estranhar se não estivesse assim. Se encontrasse um plantel a cantar e a dançar, depois dos últimos resultados, seria estranho. Receberam-me de espírito aberto, disposto a receber novas ideias e a mudar o chip. Temos muita qualidade no plantel, mas essa qualidade só aparece se tivermos uma equipa. Construir uma equipa é mesmo o maior desafio. Quando falo em construir uma equipa não estou só a falar de atitude competitiva, mas também de criar cumplicidade e boas relações entre os jogadores. Quero que todos os jogadores saibam o que vai acontecer em todos os momentos do jogo, quero que o meu defesa-central saiba o que o meu avançado vai decidir", referiu

Atualmente no 16º lugar da Liga Bwin, o Famalicão defronta, esta terça-feira, o Portimonense, em jogo a contar para a Taça de Portugal. Rui Pedro Silva não espera menos do que dificuldades: "É um jogo especial, de Taça. É uma partida do tudo ou nada e os jogadores já perceberam que não há tempo para recuperar. O jogo tem de terminar e temos de dizer que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para o vencer. O Portimonense tem sido um adversário difícil para nós, mas estamos preparados".

O técnico concluiu apresentando-se aos adeptos. "Sou uma pessoa que, desde o início, confio em qualquer jogador a 100 por cento. Sou uma pessoa amiga, que gosta de estar próxima e que gosta de ter um grupo junto cá fora. A partir do momento em que entro no treino ou no jogo, sou muito exigente. O que exijo é que a equipa esteja sempre pronta para competir, tendo a vitória como objetivo final", rematou.