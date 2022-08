Rui Pedro Silva: «Espero uma equipa com competência que pode fazer a diferença no jogo»

O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, disse este sábado esperar que a sua equipa consiga aliar competência defensiva e eficácia no ataque no encontro com o Santa Clara, da 4ª jornada da Liga Bwin.

"As nossas expectativas são sempre as mesmas, competir no jogo para conseguir ganhar. O que é que espero deste Famalicão, diferente do último jogo? Manter o registo, conseguir uma defesa equilibrada e competente, de forma a mantermos a nossa baliza a zero. Foi uma boa semana de trabalho e espero que a equipa consiga marcar golos nas oportunidades que tem criado", frisou o treinador, na antevisão da partida de domingo.

Em conferência de imprensa, Rui Pedro Silva abordou ainda o último encontro do campeonato, com o Gil Vicente, que terminou com um empate sem golos, e teceu grandes elogios à sua equipa, que, em três partidas realizadas para a Liga Bwin, soma duas derrotas e uma igualdade, e ainda não conseguiu marcar qualquer golo.

"Todos notámos evolução. E disse-o no final do jogo, que senti que estava a ganhar uma equipa, que estava a ganhar um processo. Lá, no balneário, todos nós o sentimos. Temos sempre o objetivo de ganhar. Obviamente que olhámos para o resultado enquanto pontos, e queríamos os três pontos, mas olhámos também enquanto exibição enquanto equipa. Faltou-nos, no momento final, a decisão mais acertada e conseguir concretizar as oportunidades", salientou.

Por outro lado, o técnico famalicense está consciente das dificuldades que o Santa Clara vai colocar e garantiu que o Famalicão terá a "exigência máxima" para sair vencedor do encontro.

"É uma equipa que também está em construção. Tem jogadores novos, mas manteve bastantes jogadores daquilo que era a qualidade individual do ano passado. Por isso, espero uma equipa com competência, com qualidades individuais que pode fazer a diferença no jogo. Da nossa parte, exigência máxima em todos os momentos do jogo, desde o primeiro até ao último minuto", ressalvou.

O Famalicão, na 16.ª posição, com um ponto, recebe no domingo, às 15:30, o Santa Clara, 14.º, com a mesma pontuação, numa partida que será dirigida pelo árbitro Fábio Veríssimo.