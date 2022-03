Rui Pedro Silva: «Estas são as nossas dores de crescimento enquanto equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após o desaire (2-1) frente ao V. Guimarães, Rui Pedro Silva considerou que o Famalicão não apresentou a sua verdadeira identidade no jogo deste domingo.

“Fizemos o mais importante, entrar forte e marcar num estádio complicado. No entanto, durante a 1ª parte, de forma um pouco inconsciente, baixámos as nossas linhas, ainda que não tenhamos permitido grandes oportunidades ao Vitória. Podíamos ter feito um segundo golo, mas depois sofremos na pior altura, ao ir para o intervalo. Esta não é a nossa identidade, queríamos ter pressionado sempre mais. Os detalhes pagam-se caro e estas são as nossas dores de crescimento enquanto equipa”, começou por dizer à SportTV.

O técnico aproveitou ainda para elogiar os adeptos: “Independentemente das vitórias, estamos a conseguir conquistar capital de confiança com o jogo que estamos a produzir e é isso que queremos manter. Hoje os nossos adeptos foram os nossos melhores jogadores”.