Rui Pedro Silva: «Este arranque não me assusta»

O Famalicão, que celebra hoje o seu 91º aniversário, faz parte do lote de equipas que ainda não conheceu o sabor de um triunfo na Liga Bwin e o treinador Rui Pedro Silva não contornou as dores de crescimento inerentes à reconstrução do plantel como um dos argumentos que tem limitado o desempenho, mas também diluiu a ansiedade acumulada com as duas derrotas consecutivas para projectar a ambição de terminar o enguiço já na visita a Barcelos."Se este arranque me assusta, diria que não. Estou confiante, mas não estou assustado. Agora, se estou agradado com o desempenho, não estou eu, nem está nenhum elemento da estrutura ou do plantel. Não é esta a imagem que queríamos ter passado porque queríamos ter outra robustez defensiva e outra eficácia", desabafou Rui Pedro Silva, para logo de seguida justificar os motivos que limitaram a capacidade de resposta do Famalicão: "Temos um grupo que ainda não é homogéneo em termos de tempos de treino e, consequentemente, de entrosamento, o que leva a que a equipa demore mais algum tempo a estar devidamente preparada, mas estamos numa fase prematura e este processo acontece um pouco com todos".Contrariedades, contudo, que o treinador famalicense espera conseguir inverter já esta jornada, novamente com a aposta numa postura positiva e com a perspectiva de conseguir fazer golos frente ao Gil Vicente."Se transportarmos o nosso contexto para a pré-época diria que era o cenário ideal, porque podíamos crescer sem a pressão dos resultados. Isso já não é possível, pelo que temos de crescer a competir e para Barcelos espero equipas com estratégias diferentes, mas que gostam de assumir o jogo, bem como um desenrolar onde os dois emblemas querem mostrar que estão bem preparados para mostrar o seu plano", comentou Rui Pedro Silva, garantindo que não está à espera de tirar dividendos de um eventual desgaste físico acrescido do Gil Vicente por força da participação do adversário na Conference League: " Quando o calendário é definido no início da época os clubes ajustam-se em função de cada jogo e, após quatro dias de preparação, não espero nada de diferente".Já sobre a influência que o mercado poderá ter na dinâmica do Famalicão, Rui Pedro Silva demonstrou-se convicto na qualidade e capacidade das soluções à disposição."Enquanto treinador tenho de estar preparado para tudo porque estamos no momento mais mexido do mercado e qualquer alteração ressente-se em todos os clubes, mas, enquanto grupo, considero o Famalicão preparado e era um treinador satisfeito se ficasse com estas opções porque considero que este grupo é o ideal para crescer", concluiu o Rui Pedro Silva.