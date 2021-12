Rui Pedro Silva: «Este é o caminho»

Em estreia no comando técnico do Famalicão, Rui Pedro Silva não conseguiu levar os minhotos à próxima fase da Taça de Portugal. Apesar disso, o novo timoneiro dos minhotos tirou ilações positivas do embate com o Portimonense."Não era este o nosso objetivo, mas a atitude, o comprometimento e o compromisso com o plano de jogo foram positivos. Por outro lado, negativo foi o facto de não termos feitos mais golos, isto tendo em conta as oportunidades que criámos. Os jogadores estão recetivos às novas ideias e não olho para este jogo como um revés. Dei os parabéns aos jogadores pela atitude, este é o caminho", referiu.