Rui Pedro Silva: «Estivemos quase dez dias parados em casa e isso nunca é benéfico»

Mais de duas semanas depois de se ter estreado no comando técnico do Famalicão numa partida para a Taça de Portugal (eliminação aos pés do Portimonense), Rui Pedro Silva vai agora cumprir o seu primeiro jogo na Liga bwin, quando pelas 18 horas de domingo visitar o reduto do Sp. Braga. Um duelo de dificuldade elevada, que surge depois de um surto de Covid-19 que obrigou ao adiamento do jogo da ronda seguinte. Em antevisão à partida deste fim de semana, o técnico assume que não foi um período fácil, mas garante uma equipa pronta a batalhar.

- Como é que foi a semana de trabalho, agora já com todo o grupo novamente reunido?



"Como devem imaginar este não foi um período fácil. Chegámos a dois dias do jogo da Taça de Portugal, com o Portimonense, e depois disso tivemos um surto de Covid. Claro que isto não é benéfico e não foi nada fácil, mas enquanto estrutura tentamos minimizar todos os problemas e estamos preparados para o jogo. Esta acabou por ser uma boa semana em função das circunstâncias e aproveitamos para implementar o nosso processo e será obviamente um jogo importante para percebermos o nosso crescimento como equipa e se as nossas ideias estão a ser bem acolhidas."

- Esta acaba por ser a sua estreia como treinador na Liga. Algum sentimento especial?

"Sinceramente assumo este como mais um jogo. Apenas o sinto como importante para a nossa equipa e para percebermos como estão a ser implementadas as nossas ideias como equipa técnica."

- Já será possível ver uma Famalicão a jogar à sua imagem?

"Viemos de uma boa semana de trabalho, mas há que ter a noção que estivemos quase dez dias parados em casa e isso nunca é benéfico, apesar do trabalho que se tenta fazer. Tentamos minimizar esses problemas, mas isso claro que nunca é benéfico. Não podemos chamar-lhe semana tranquila, pois fomos sujeitos a muitos testes, a um ritmo diário, com toda a ansiedade que isso provoca, pois podíamos ficar a qualquer momento sem algum jogador e ter de mudar o que estamos a pensar. Mas estamos preparados para o jogo e isso é que é importante."

- Que Sp. Braga espera encontrar?

"Esperamos uma equipa bastante forte, com uma boa estrutura e um treinador que implementou uma ideia e um processo de jogo com sucesso e que implica trazer jovens à equipa principal sem comprometer esse processo. Espero um adversário muito complicado."

- Vai haver muitas mudanças na equipa em relação ao jogo da Taça?

"Vamos continuar com a mesma ideia. O jogo do Portimonense foi encarado por alguém que chegou aqui com uma opinião externa, mas agora já estamos a falar de outro tipo de observação, em função do que sentimos durante esta semana de trabalho. Conseguimos reajustar o que é a nossa ideia e já sabemos o que os jogadores nos podem dar."