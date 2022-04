Rui Pedro Silva: «Estou à espera de um Benfica dominador»

Rui Pedro Silva desvalorizou os reflexos anímicos da sequência de seis jogos sem conhecer o sabor de um triunfo, mas abordou a visita ao Benfica com bastante prudência, pese embora também tenha vincado que o Famalicão não irá abdicar da sua identidade no sentido de conseguir discutir o resultado num palco onde o Famalicão nunca conseguiu amealhar pontos."Não há nenhum bloqueio. Sinto a equipa responsável e competente, pelo que vamos encarar este jogo mediante a mesma identidade e estratégia dos outros porque queremos competir pelo resultado", comentou o treinador famalicense, reconhecendo que "tem faltado consistência e foco ao longo dos 90 minutos".Pormenores táticos para tentar acertar neste jornada na perspectiva de encarar um Benfica com uma postura ligeiramente diferente daquela que apresentou nas competições europeias e em Alvalade."Jogar no Estádio da Luz é sempre uma motivação para qualquer equipa e nós vamos para competir. Nota-se que o Benfica está bastante mais organizado e a compreender os diversos de jogo e só essa demonstração é uma declaração de evolução da equipa e de saber o que esperar de cada jogador", comentou Rui Pedro Silva, convicto, no entanto, num desenrolar distinto neste jogo: "Estou à espera de um Benfica ofensivo, que queira dominar um jogo onde teremos as nossas estratégias para contrariar esse domínio".