Rui Pedro Silva: «Europa? Ambicionamos estar o mais alto possível em todas as jornadas»

O Famalicão abriu o treino desta terça-feira aos adeptos e, em declarações à imprensa, o treinador Rui Pedro Silva não escondeu o entusiasmo e a ambição com que encara a nova temporada."Importante começar bem? Sem dúvida, já definimos isso enquanto grupo. Queremos dar continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver e sabemos bem a importância de iniciarmos bem o campeonato para partirmos de uma posição de tranquilidade e conforto. É importante mantermos a nossa base de trabalho, que é a exigência, a competitividade da equipa e a robustez", começou por referir o treinador, que abordou ainda o mercado de transferências e falou dos objetivos dos minhotos para 2022/23: "O futebol vive de saídas, entradas e negócios. A nossa base mais importante foi mantermos a exigência e o desenvolver do processo de jogo. A nossa ambição passa por competirmos para ganharmos todos os jogos. Se partirmos de uma base de iniciarmos bem o campeonato, isso permite-nos dar um passo mais à frente. É isso que pretendemos, mas sempre pensando jogo a jogo. Europa? O campeonato português é muito competitivo, há uma grande disputa desde o 5º lugar até à descida de divisão. Assim, todas as equipas ambicionam isso todos os anos. É isso que também ambicionamos, estar o mais alto possível em todas as jornadas e manter sempre essa posição",Assumindo que o facto de o Famalicão e o Estoril, adversário da 1ª jornada, terem terminado o último campeonato com os mesmos pontos não pode servir como referência de nada, isto na medida em que os clubes começam do zero, Rui Pedro Silva deu ênfase ao facto de, ao contrário do ano passado, estar a trabalhar desde o início da época. "A pré-época para nós é fundamental, é a nossa base, onde aplicamos os nossos princípios e onde temos mais tempo de trabalho. Queremos que esta fase seja um reforço para os jogadores e que estes possam fazer os 34 jogos. A diferença [entre uma boa e má época] está no início. Iniciar bem a temporada dá-nos alguma tranquilidade e nós sabemos a importância de jogar com confiança e com os pontos. Todas as equipas têm mais confiança no seu jogo quando têm essa tranquilidade", vincou.O técnico concluiu dizendo que ainda está à espera de reforços e que a chegada de nomes como Rui Fonte e André Simões será importante numa perspetiva de acréscimo de experiência ao plantel.