Rui Pedro Silva: «Faltou-nos apenas no último terço uma melhor definição»

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, analisou a derrota da equipa no campo do Estoril e apontou ao que é possível melhorar."Sabemos que serão sempre jogos muito equilibrados, muito competitivos e há equipas que trabalham bem. Foi um bom jogo de futebol, muito equilibrado e o penálti desperdiçado é um momento que acaba por marcar a partida. Da parte da minha observação de banco, na primeira parte entrámos melhor no jogo, a controlar. A nível de plano de jogo a equipa conseguiu ocupar os espaços que pretendíamos e aproveitámos algumas situações, faltou-nos apenas no último terço uma melhor definição. Não conseguimos concretizar essa melhor definição e na segunda parte ajustámos, o Rui Fonte acabou por aproximar mais do segundo avançado, fomos mais efetivos e acabámos por criar mais situações de golo", explicou o técnico de Famalicão.