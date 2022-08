Rui Pedro Silva: «Faltou-nos concretizar mais as oportunidades que tivemos»

Rui Pedro Silva mostrou-se naturalmente satisfeito pelo triunfo do Famalicão diante do Santa Clara , num jogo no qual destacou o ímpeto inicial que permitiu "chegar ao golo e arrecadar o primeiro triunfo da época com justiça", mas também reconheceu que "faltou eficácia para conferir tranquilidade ao coletivo na etapa complementar"."Entrámos forte na primeira parte. A controlar o jogo, a dominar. Acabámos por fazer um golo de bola parada, numa boa decisão enquanto equipa. Acho que o que nos faltou foi concretizar mais as oportunidades que tivemos durante a primeira parte, para depois na segunda termos alguma tranquilidade. Num dia em que estava bastante calor, foi difícil manter a intensidade durante o jogo todo mas os jogadores que entraram acabaram por manter esta competitividade e segurar o resultado", começou por analisar.O técnico explicou ainda o momento que levou à sua expulsão. "Foi um momento na parte final do jogo. Um momento emotivo. Já tive oportunidade de falar com o árbitro e esclarecer a situação. Não insultei a equipa de arbitragem, mas reclamei ostensivamente e utilizei algumas palavras que não deveria ter utilizado. Temos um plantel com bastantes opções, o Gustavo Assunção teve uma atitude impecável durante a semana, por isso é escolher os melhores jogadores para o jogo", fechou.