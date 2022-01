Rui Pedro Silva: «Ganhei alternativas para o futuro»

O Famalicão apresentou-se no Dragão com muitas baixas - tinha apenas quatro suplentes - e acabou por perder com o FC Porto por 3-1. No entanto, Rui Pedro Silva mostrou-se satisfeito com o rendimento e dedicação da sua equipa."Enaltecer os jogadores que tiveram de jogar fora de posição, demonstraram que são capazes e ganhei alternativas para o futuro. Covid, castigados, lesionados... tivemos de nos adaptar. Quero focar-me no que fizemos na segunda parte, uma equipa a pressionar mais alto e a criar ocasiões. Para o futuro quero focar-me mais no que fizemos na segunda parte", começou por dizer à Sport TV."FC Porto é excelente na posse e baixámos linhas. Ao intervalo falámos em ter coragem e assumir. Arriscámos e esse risco foi compensado.""Era as que tínhamos. A equipa deu uma resposta de um nível bastante alto""Ao fim de 5 jogos perder com o FC Porto é um saldo positivo e levo muitas coisas positivas.""Esperamos contar com mais jogadores. É o nosso jogo mais importante mas apenas porque é o próximo"