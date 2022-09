Rui Pedro Silva já não é treinador do Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão foi o primeiro clube profissional orientado pelo técnico português, de 45 anos. Entrou em 2021/22, rendendo Ivo Vieira a partir de dezembro, acabando o campeonato no oitavo posto.



Esta temporada, os minhotos somam apenas uma vitória em sete encontros oficiais, figurando no 15º lugar da Liga Bwin, com um golo marcado e oito sofridos.

Rui Pedro Silva e o Famalicão acertaram a saída "por mútuo acordo", segundo indica o clube da Liga Bwin em comunicado."A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Rui Pedro Silva cessaram, por mútuo acordo, o vínculo que os ligava. Ao treinador, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se.