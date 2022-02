Rui Pedro Silva: «Jogo de Alvalade tem de ser a nossa referência»

Depois do desaire frente ao Sporting, o Famalicão prepara-se agora para defrontar o Moreirense. Na antevisão da partida, Rui Pedro Silva, técnico dos minhotos, começou por recusar a ideia de que esta partida marque o início de um ciclo decisivo (o Famalicão defronta depois o Marítimo e o Tondela) para a sua equipa."Quero que haja uma continuidade em relação àquilo que temos vindo a fazer enquanto equipa. Prevejo um jogo competitivo e bem jogado entre as duas equipas, o Moreirense quer sempre jogar e é uma equipa agressiva. Ciclo importante? Enquanto equipa focamo-nos apenas no jogo seguinte. Encaramos a partida com vontade de a vencer, tal como fazemos sempre", começou por dizer.De resto, o treinador vincou o desejo de replicar o que foi feito frente ao Sporting na última jornada: "A mensagem foi que o jogo de Alvalade tem de ser a nossa referência e isso só pode acontecer se essa partida for reproduzida. O nosso objetivo é que este seja o nosso patamar e, a partir daqui, ser sempre a melhorar. Há sempre algo a perder, mas, frente ao Sporting, os jogadores foram corajosos e viu-se uma equipa. Não houve individualismos e esse é o nosso objetivo. Perdemos com duas bolas paradas do Sporting e isso diz muito da nossa exibição. A obrigatoriedade de vencer está presente em todos os jogos. Preocupa-me não termos conseguido concretizar as oportunidades que tivemos, mas temos criado. Há um meio-termo, as situações não estão a ser concretizadas, mas preocupava-me mais se não estivéssemos a criar. O trabalho no último terço foi um dos focos nesta semana".Defendendo que a equipa está preparada para colmatar a ausência por castigo de Charles Pickel, Rui Pedro Silva comentou ainda o facto de Marcos Paulo ter jogador pelos sub-23. "Há sempre um período de adaptação a uma realidade diferente, percebemos isso com jogadores que vêm da América do Sul, por exemplo. A equipa de sub-23 é um espaço competitivo que vai tornar o Marcos Paulo melhor jogador, isto de forma a poder dar o seu contributo à equipa principal mais à frente", rematou.O dérbi do Minho entre o Famalicão e o Moreirense está agendado para as 15h30 deste domingo.