Rui Pedro Silva lamentou empate em Braga: «Vamos tentar resolver estes infortúnios»

Rui Pedro Silva comentou as incidências do empate (2-2) na casa do Sp. Braga, lamentando que o Famalicão não tivesse conseguido aguentar a vantagem."Ninguém está contente com o que aconteceu, os jogadores estão desapontados, mas com a exigência que temos e a vontade de ir a cada jogo para ganhar, vamos tentar resolver estes infortúnios. Face ao que se passou em campo, o resultado mais justo seria o empate, o Sp. Braga entrou mais forte, ajustámos e equilibrámos a partida, depois veio a expulsão e após o intervalo voltámos a ajustar e fizemos uma segunda parte fantástica, com oportunidades de golo e a não permitir transições e ocasiões ao Braga. Fizemos o golo e todos sentimos que tínhamos ganhado o jogo, estávamos por cima, mas aconteceu aquele infortúnio, mas nós que andamos no futebol sabemos que acontecem e quinta-feira temos já um jogo para vencer [jogo em atraso com o Belenenses SAD]. A nossa ambição é construir um jogo para ganhar em qualquer campo. Após o 2-2, o jogo partiu, o Sp. Braga podia ter marcado, nós também. Fomos atrás da vitória, mas infelizmente não conseguimos", reiterou o técnico do Famalicão.