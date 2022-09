Rui Pedro Silva: «Na primeira parte faltou-nos ser um pouco mais acutilantes»

Rui Pedro Silva lamentou a falta de acutilância do Famalicão, principalmente na 1.ª parte, após a derrota diante do Casa Pia."A exigência dos adeptos sempre foi normal no Famalicão. Analisando o jogo no seu concreto, penso que na primeira parte faltou-nos ser um pouco mais acutilantes", começou por referir o treinador dos famalicenses, que deram a cara perante os adeptos que se deslocaram ao Jamor."Temos um excelente grupo de trabalho, que trabalha todas as semanas. Tenho a certeza de que vamos conseguir dar a volta enquanto equipa. É um processo de trabalho que me cabe a mim, enquanto treinador, analisar e perceber o porquê de o trabalho não estar a ter transferência para o jogo. Mas tenho a máxima confiança", frisou o técnico, à Sport TV.