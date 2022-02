Rui Pedro Silva: «Na segunda parte não estivemos no nosso melhor nível»

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, não ficou satisfeito com o resultado alcançado esta segunda-feira na receção ao Arouca (), em jogo da 20.ª jornada da Liga Bwin."Não era o resultado que queríamos, mas ajusta-se. Foi um jogo com poucas oportunidades e, acima de tudo, com muitas quebras, que dificultou impor um ritmo mais alto. Na primeira parte dominámos o jogo, na segunda não estivemos no nosso melhor nível, frente a um adversário muito fechado", atirou, em declarações na conferência de imprensa realizada no final da partida.