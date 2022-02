Rui Pedro Silva: «Não tenho dúvida de que iremos conseguir ficar na 1.ª Liga»

As declarações de Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, na conferência de imprensa realizada no final do Sporting-Famalicão (), em Alvalade, em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin."O que está a faltar neste momento no Famalicão é concretizar as oportunidades que tem durante os jogos. Tem-se visto que há uma equipa, um padrão de jogo, conseguimos jogar olhos nos olhos com equipas grandes, como foi hoje o caso do Sporting. Não conseguimos concretizar a oportunidade que tivemos, o que nos deixou mais fragilizados emocionalmente. Voltámos a sofrer um golo de bola parada e isso quebrou-nos. Saímos daqui satisfeitos com a produção da equipa", começou por dizer o técnico dos famalicenses."São duas partes distintas, não podemos negar o que foi falhar um penálti, acaba por ser uma motivação extra para o Sporting conseguir entrar mais forte a segunda parte. Tivemos uma quebra energética, fizemos alterações e conseguimos voltar a entrar na disputa pelo resultado, não aconteceu e é aí que se distinguem as duas partes.""Relativamente ao penálti, ainda não tive a oportunidade de confirmar. Não sou 'expert' em arbitragem para dizer se os jogadores invadiram a área ou não...faltou-nos enquanto equipa ganhar os jogos em casa, que merecemos, mas não tenho dúvida de que iremos conseguir ficar na 1.ª Liga.""O João Carlos Teixeira é um jogador que conhecemos muito bem e sabíamos o que podia aportar à equipa. Conseguiu muitas vezes romper linhas de passe, manter o nosso jogo alto, criou ações de finalização. Faltou-lhe o que faltou aos outros, converter essas oportunidades em golo", terminou.