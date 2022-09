Rui Pedro Silva: «Não vi situações claras de finalização para o Benfica»

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, lamentou a derrota deste sábado diante do Benfica (0-1) , na 6.ª jornada da Liga Bwin, referindo que as águias "não tiveram situações claras de finalização", excluindo a do golo de Rafa."Entrámos bem no jogo e acabámos por ter duas situações em que conseguimos chegar à área contrária. Foi uma primeira parte equilibrada, em que o Benfica tem ascendente mas que acabámos por conseguir equilibrar. Na segunda parte entraram mais fortes, não conseguimos contrariar de imediato. Acabaram por resolver o jogo logo nesse primeiro período. Nos últimos minutos houve pouco jogo, muitas paragens. Tentámos refrescar a zona central, mas o jogo acabou por terminar neste 0-1", começou por dizer à Sport TV."Não vi durante o jogo situações claras de finalização para o Benfica, a do Rafa é uma finalização excelente. Acho que o Benfica entrou com estratégia diferente na 2.ª parte, esticou mais o jogo, demorámos algum tempo a ajustar e penso que foi isso que foi fundamental"."Sabíamos que hoje ia ser um jogo extremamente difícil para termos um caudal ofensivo melhor que nos últimos jogos, mas gostava que tivéssemos assumido mais. O Pelé tem caraterísticas que nos dão tranquilidade na saída de bola"."Isto é jogo a jogo, e o próximo é mais um que vamos querer ganhar".