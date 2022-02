Rui Pedro Silva: «O futebol tirou-nos em Alvalade e hoje deu-nos»

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, analisou o triunfo da sua equipa na Madeira, ante o Marítimo (0-1), enaltecendo a justiça do resultado."Demonstrámos personalidade e identidade na primeira parte e a vantagem que levamos para o intervalo é merecida, dispusemos de mais situações de golo e podíamos ter concretizado mais ainda. Houve um penálti e o Marítimo podia ter empatado, mas como já disse anteriormente, às vezes o futebol dá e outras vezes tira, também nos tirou em Alvalade, hoje deu-nos, há um equilíbrio normal. No início da segunda parte não entrámos tão bem e permitimos algumas ações ofensivas do Marítimo, que não são normais da nossa parte, mas, obviamente, que o Marítimo também tem uma boa equipa e sempre disse que seria um bom jogo de futebol. Passados 15, 20 minutos ajustámos e voltámos a ter o controlo do jogo e nesse período faltou-nos arriscar mais e marcar o segundo golo, mas acho que o resultado é justo", aludiu o técnico do conjunto de Famalicão.