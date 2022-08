Rui Pedro Silva: «O Sp. Braga assume-se cada vez mais como uma equipa grande»

Famalicão e Sp. Braga abrem a 2ª jornada da Liga Bwin, tendo Rui Pedro Silva, treinador dos famalicenses, deixado elogios ao adversário depois do embate com o Sporting na ronda inaugural."A única ilação que posso tirar desse jogo é que são duas equipas grandes neste momento, o Sp. Braga assume-se cada vez mais como uma equipa grande. Entra em campo para vencer todos os jogos e a nível de estrutura, treinador e plantel equipara-se a uma equipa grande. O Sp. Braga tem um treinador que conhece bem a mentalidade do clube, nota-se que a equipa tem um processo e uma ideia de jogo bem clara", começou por referir, abordando depois o reencontro com o avançado Simon Banza: "Ele é um jogador com qualidade e está a comprová-lo novamente. Ele esteve aqui no ano passado e, de forma natural, as expectativas dos jogadores em termos de carreira passam sempre pela evolução. Conhecemos o jogador, mas quando um atleta tem qualidade individual consegue ter argumentos durante o jogo para tomar decisões diferentes".Apelando ao apoio dos adeptos, Rui Pedro Silva comentou ainda o facto de o Famalicão ter contratado alguns jogadores mais velhos (Pelé, André Simões, Rui Fonte), recusando a ideia de que a idade tenha sido um critério de escolha. "Temos esses jogadores mais experientes, mas temos também bastante jovens. O nosso grupo começa a ficar fechado, mas há jogadores com cinco semanas de trabalho e outros com alguns dias. Há um desnível no que ao conhecimento do grupo e à condição física, mas quando conseguirmos igualar isto vamos ter um grupo homogéneo. Esses jogadores mais velhos podem trazer alguma serenidade em certos momentos, mas os nossos jovens são muito maduros", vincou.Apesar de ter Riccieli castigado e Diogo Queirós lesionado, o timoneiro do ‘Vila Nova’ considerou que não está limitado em termos de opções, mesmo não tendo um central canhoto: "Normalmente, um central que jogue com o pé esquerdo tem maior capacidade de decisão a jogar do lado esquerdo. No entanto, o Penetra jogou pelo lado esquerdo e esteve muito bem. Não é condição obrigatória ter pé esquerdo para jogar do lado esquerdo, mas se pudermos juntar as duas qualidades, melhor. Não sinto que estou limitado em termos de plantel".O encontro entre o Famalicão e o Sp. Braga está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.