Rui Pedro Silva: «Obsessão pela conquista dos 3 pontos»

O Famalicão defronta este domingo (18 horas) o Sp. Braga com a vontade de terminar o campeonato com uma vitória. Um objetivo que Rui Pedro Silva acredita ser possível, apesar de reconhecer muita qualidade ao adversário."Entramos em todos os jogos para ganhar e isso só é possível se existir um plano, uma estratégia e um objetivo comum, que todos conhecemos. Os jogadores acreditaram que este processo era possível e é isso que vamos fazer. Temos um plano de jogo para tentar colmatar os pontos fortes do Sp. Braga e que são bastantes. É uma equipa com uma ideia de jogo bem vincada e isso fez com que vários jogadores sobressaíssem", começou por explicar o técnico famalicense, sublinhando depois que o maior foco da equipa é a "obsessão pela conquista dos 3 pontos" e "quanto melhor a prestação individual e coletiva, maiores são as possibilidades de terminar numa melhor posição na tabela".Rui Pedro Siva deixou ainda uma palavra aos adeptos, por terem "demonstrado sempre o apoio e foram decisivos pelo apoio constante que nos deram. Queremos fazer da nossa casa um espaço de conquista de pontos". Sobre a possível continuidade na liderança da equipa, o técnico não se alongou, deixando esse tema para depois do embate com o Sp. Braga.