Rui Pedro Silva pede "reação" no jogo frente ao Santa Clara

O Famalicão viu interrompida a sua série de três triunfos consecutivos com o desaire em Guimarães, numa situação que Rui Pedro Silva, treinador dos famalicenses, espera que tenha sido apenas um acidente de percurso."O Santa Clara está a atravessar uma fase. Tem ganho jogos e fora de casa só perdeu no Estádio da Luz [recentemente], é normal que esteja confiante. As equipas definem novos objetivos e o Santa Clara aproxima-se dos lugares europeus e procura um objetivo diferente. Em relação a nós, o mais importante não são os resultados, mas sim os nossos momentos enquanto equipa. Vínhamos de um bom momento por aquilo que estávamos a produzir a nível de jogo. Para este jogo queremos uma reação, sabemos que pisámos um mau caminho e o importante é saltarmos rapidamente para o caminho correto", começou por dizer.Reconhecendo que o fator casa pode ser um elemento importante nesta reação que pede à equipa, o técnico recusou a ideia de que os erros cometidos no último jogo possam ter sido provocados por excesso de confiança: "A confiança é um sentimento bom, não há problema quando uma equipa tem excesso de confiança. A única coisa da qual não podemos abdicar é dos nossos princípios. Nunca atribuimos um mau resultado a um erro individual, atribuimos sim a uma exibição coletiva. A minha desilusão e desapontamento, e falo por mim e pelo grupo, não tem a ver com o resultado, mas sim com aquilo que foi a nossa produção. Quando a nossa identidade não se espelha durante 90 minutos, há maior frustração".O timoneiro do 'Vila Nova' concluiu abordando o facto de Hernán De La Fuente ter rendido o lesionado Ivo Rodrigues no último encontro. "Os jogadores têm perfis diferentes e dão rotinas diferentes à equipa. Enquanto treinadores, o que temos de promover é que ambos os jogadores tenham o mesmo estilo e estímulo durante o jogo. Queremos que o estímulo seja o mesmo independentemente de jogar o Ivo, o De La Fuente, o Bruno ou o Heriberto, que também passaram pela posição em Guimarães", rematou.O início do jogo está agendado para as 15h30 deste sábado.