Rui Pedro Silva: «Precisamos de passar das palavras às ações»

Apesar do mau momento em termos de resultados, Rui Pedro Silva mantém-se irredutível na confiança de que a equipa vai conseguir o objetivo da permanência. Para que isso se concretize, o técnico pede o máximo de apoio possível no jogo frente ao Gil Vicente, no qual, assume, espera muitas dificuldades.

Dificuldades: "Relativamente ao jogo esperamos um jogo difícil, o Gil vem de duas derrotas, como nós, mas neste momento penso que é momento de estarmos juntos, nós, equipa, adeptos, estádio, e passarmos das palavras às ações. Precisamos de ser uma equipa comprometida, junta. Com espírito competitivo."

Obrigação extra de ganhar: "Os resultados têm sido negativos há cinco jornadas. Independentemente de tudo dependemos de nós e temos obrigação de entrar para ganhar. Não olhando a adversários, não atingimos os resultados pretendido. Obviamente, foi negativo foi para nós na última jornada porque perdemos. Esse tem de ser o nosso compromisso. Entrar no jogo para ganhar. Esse é o nosso foco."

Pressão: "A nossa pressão, e tenho incutido isso, é constante. Só uma equipa que tem pressão em todos os jogos consegue ser competitiva. Os resultados não foram positivos, mas as exibições não foram em concordância. Houve boas exibições, uma equipa que quis ganhar. Só o resultado não foi condizente. Esperamos que a vontade se mantenha, o compromisso seja maior e que o resultado seja diferente."

Confiança na permanência: "Sem dúvida. Confiança absoluta."

Tranquilidade por depender de si próprio: "Pressão é uma energia que tem de existir no jogador. É o contrário de relaxamento. Tento incutir para que entrem em jogo com os níveis de alerta máximos. Nós sabemos que só dependemos de nós, temos de ir jogo a jogo."

Oscilação durante os jogos: "Sei que existe em determinados momentos oscilação, temos tentado combatê-la e tenho a certza que vamos ter 90 minutos competentes."

Gil em má fase: "Acima de tudo não podemos analisar o Gil pelas duas últimas jornadas. Tem de ser no cômputo geral. Tem estilo de jogo cosnntate, tem feito jogos excelente, como na Luz e no Dragão, e tem sido uma equipa que tem mantido uma base de jogo e de jogadores que lhe permite a eles estar no quinto lugar. Muito disso advém do seu jogo."

Estratégia: "Essas são as nossas armas e vamos guardá-las para o jogo."

Ivo Rodrigues e João Carlos Teixeira: "Jogadores em dúvida e vamos esclarecê-las no boletim clínico."



Regresso de Diogo Figueiras: "O Diogo veio de uma longa paragem, sentiu-se bem, não teve queixas. Além da expeirência que tem e de tudo o que é o histórico como jogador, tem uma vontade enorme de jogar. Isso é o mais importante."

Casa cheia: "É o que pretendemos. Que a nossa seja casa seja um factor extra e um apoio extra durante os 90 minutos. E estamos cá para nos responsabilizarmos e darmos a cara pelo apoio extra dos adeptos."