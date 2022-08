Rui Pedro Silva: «Preocupa-me não concretizar as oportunidades que criámos e sofrer cinco golos»

Rui Pedro Silva assumiu que gostou da reação dos jogadores do Famalicão no segundo tempo, após a derrota com o Sp. Braga , e lamentou que não tivessem conseguido concretizar as oportunidades de forma a ainda entrarem no jogo."No início da segunda parte, tivemos uma relação excelente. Se tivéssemos concretizado as oportunidades, poderíamos ter reentrado na discussão do jogo. Gostaria que tivéssemos feito mais. E podemos fazer mais, mas estamos a dar passos firmes no nosso crescimento", começou por dizer o treinador dos famalicenses, à Sport TV."As minhas preocupações são duas: não concretizar as oportunidades que criámos e sofrer cinco golos. O futebol é um jogo de equilíbrio. Sofrer golos nunca é vantagem. Estamos a sofrer muitos golos e temos de começar a concretizar as oportunidades que criamos", acrescentou.E prosseguiu: "No [jogo do] ano passado [com o Sporting de Braga], acabámos por marcar na primeira parte, o que nos permitiu reentrar no jogo. Foram jogos distintos. Faltou-nos o golo para reentrar na partida. Se conseguíssemos concretizar as oportunidades, teríamos reentrado no jogo. Temos de continuar a crescer e corrigir o que temos feito de mal."Rui Pedro Silva apontou depois ao próximo jogo do conjunto minhoto, diante do Gil Vicente. "Estamos no início do campeonato. Não desejávamos começar assim. Sempre dissemos que queríamos começar a pontuar. Temos uma exigência grande. Estamos sempre sob pressão para conquistar os três pontos. O jogo de Barcelos [com o Gil Vicente] é o mais importante, porque é o próximo", vincou, concluíndo: "Estamos a construir um onze base e um processo. A partir daí, esta oscilação vai neutralizar-se, e vamos conseguir estabilidade ao longo da época".