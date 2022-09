Rui Pedro Silva quer replicar "bravura" do Famalicão frente ao Benfica nos próximos jogos

Depois do desaire frente ao Benfica, o Famalicão prepara-se agora para defrontar o Casa Pia. Na antevisão da partida, Rui Pedro Silva assumiu estar à espera de dificuldades, mas sublinhou que a sua equipa está preparada para dar uma boa resposta."Espero um bom jogo de futebol. O Casa Pia tem apenas uma derrota, no caso frente ao Benfica, e apresenta uma ideia de jogo que lhe permite ter esta vantagem no início do campeonato. Eles têm jogadores experientes, internacionais e aplicam bem as ideias do treinador. No entanto, nós estamos preparados e fizemos uma excelente semana de trabalho. O Casa Pia é uma equipa muito equilibrada defensivamente e que permite poucas oportunidades de golo ao adversário. Para além disso, é forte nas transições ofensivas e, se lhe permitirem, liga bem o jogo. Acredito na nossa ideia de jogo e nos nossos processos. Quanto mais tempo nos sustentarmos nessa ideia de jogo, mais fortes e mais preparados para ganhar o jogo estaremos", vincou.O Famalicão tem apenas um golo marcado, ao passo que o Casa Pia sofreu apenas três. Qual a estratégia dos minhotos para contornar esta situação. "Nesta semana acrescentámos algum volume de treino nessa parte ofensiva. Temos de tentar concretizar em golo o volume ofensivo que temos tido, ainda que o último jogo, contra o Benfica, não foi um exemplo. Nos jogos anteriores tivemos esse caudal ofensivo e faltou-nos definir melhor no último terço", frisou Rui Pedro Silva, que olhou ainda para o embate com o Benfica para explicar o que pretende para o futuro: "A nossa 1ª parte deixou-me com algum orgulho, a maior parte da equipa mostrou capacidade e a coragem nesse período. Fomos capazes de criar dificuldades que até então o Benfica não tinha tido. Temos de transformar a bravura da partida com o Benfica em jogos consecutivos".Mostrando-se satisfeito pelo facto de ter muitos jovens à disposição, isto depois de Pablo ter renovado recentemente, o técnico concluiu analisando o facto de os famalicenses apenas terem repetido o onze em jornadas consecutivas por uma vez. "Há produtividade e competitividade semanal, estamos sempre a tentar perceber se aquele é o melhor jogador para aquele jogo. Os próprios jogadores têm altos e baixos durante a época e isso permite-nos fazer uma gestão. Tenho 26 jogadores e o que pretendo é que a totalidade do plantel tenha esse conhecimento do jogo, sendo certo que há cumplicidades que se vão criando em certas posições. Tentamos manter uma base e depois ajustamos o onze", rematou.O início da partida está agendado para as 18 horas deste domingo.