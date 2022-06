Rui Pedro Silva renova com o Famalicão

O Famalicão anunciou esta quarta-feira a renovação do contrato com o treinador Rui Pedro Silva."Estou muito feliz por continuar envolvido neste projeto. Esta renovação é um reconhecimento por aquilo que foi feito ao longo da última temporada", referiu o técnico, citado no site do clube.Rui Pedro Silva já trabalha tendo em vista a nova temporada e estabelece como prioridade "a consolidação de uma ideia de jogo e a criação de uma identidade de equipa", assim como "uma obsessão ambiciosa pela conquista dos três pontos a cada jogo".O técnico deu ainda o exemplo de um jogo na época 2021/22 que o marcou: "De entre os vários jogos da temporada passada destaco o encontro com o Sporting de Braga. Houve uma comunhão perfeita entre equipa e adeptos e queremos que este seja o passo para esta temporada".