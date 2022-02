Rui Pedro Silva: «Semana de trabalho foi feliz até começarmos a semana»

Depois da goleada frente ao Moreirense, por 5-0, o Famalicão visita agora o terreno do Marítimo à procura de dar continuidade ao bom momento. No entanto, Rui Pedro Silva colocou um travão a qualquer tipo de euforia, dizendo que a felicidade do regresso aos triunfos durou até ao início de mais uma semana de trabalho."A nossa semana de trabalho foi feliz até começarmos a semana. Pedi o máximo de exigência, coloquei o máximo de pressão, porque só assim conseguiremos continuar a trabalhar focados no processo, continuar com o objetivo, que é o jogo seguinte, continuar nos níveis máximos de alerta. Foi uma semana de exigência máxima, como as anteriores. O 5-0 dá-nos mais três pontos, mais confiança e só isso.""Relativamente ao Marítimo, é uma equipa com dedo do treinador. Tem uma ideia de jogo, tem um treinador por trás. Desde que o Vasco chegou, notou-se a evolução do Marítimo.""As fases são relativas. O Marítimo vem de uma longa fase com bons resultados e boas exibições, mas isto são semanas de trabalho. Cada jogo é diferente, é difícil acumular do jogo anterior para o próximo. Este jogo vai ser diferente do anterior. Pretendemos manter o foco do que somos enquanto equipa. E o que somos é colocar o nosso jogo em prática.""Tenho vindo a acrescentar, de semana para semana, algo. Em casa ainda não sofremos golos, temos vindo a criar estabilidade, temos vindo a criar manutenção de posse de bola, concretização no último terço. O que se pretende agora é que mantenha todos os conteúdos. O último jogo traduz o que a equipa fez na sua globalidade, foi a junção de todos os processos. O que pretendemos é manter todos os conteúdos que temos trabalho até agora.""Foi uma mais-valia, tem assistências, golos. Os factos assim o dizem. No futebol o que importa é o que faço e não o que fiz. Tem de fazer mais agora, vai dar mais à equipa, vamos permitir que assim o faça no próximo jogo. Isso é o futebol. Às vezes valorizamos muito o que fazemos no passado e o futebol não é isso. ""Neste momento é o plantel perfeito. O equilíbrio da equipa não se faz com a equipa que joga, mas a equipa que joga faz-se muito com quem treinar. Muitas vezes é importante quem treina connosco, quem compete pelo mesmo lugar, para em cada posição todos se tornarem mais competitivo.""Sem dúvida que é muito importante. Esta viagem de mais de uma centena representa a grandeza dos associados do Famalicão. Para nós enquanto equipa, a pressão que é colocada para produzirmos uma boa exibição, é uma pressão interpretada como uma boa pressão. Vamos tentar canalizar essas energias.""Todos os reforços que chegaram em janeiro têm sido mais-valias. Chegou com uma disponibilidade teremenda para treinar, competir e isso tem sido reflectido nos jogos. Acredito que produzimos em treino é o que conseguimos produzir em jogo."