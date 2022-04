Rui Pedro Silva: «Temos capacidade e qualidade para fazer mais»

O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, não ficou satisfeito com o desfecho registado em Portimão."Temos capacidade e qualidade para fazer mais", assegurou, depois de considerar: "A metade inicial foi muito equilibrada, pertencendo-nos a primeira ocasião de golo, para, depois do descanso, mudarmos de atitude, com mais comprometimento, faltando definição para chegarmos ao golo... A confiança continua intacta e vamos atingir o nosso objetivo."