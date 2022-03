Rui Pedro Silva: «Temos de nos manter dentro do plano de jogo o máximo de tempo possível»

Famalicão e Vizela abrem a jornada 27 da Liga Bwin, numa partida sobre a qual Rui Pedro Silva, treinador dos famalicenses, tem boas perspetivas."Espero um jogo intenso, tal como é hábito nas partidas do Vizela. De resto, o Vizela tem uma identidade clara, que é transversal a todos no clube: equipa técnica, jogadores e adeptos acreditam muito neste tipo de jogo mais intenso, há uma simbiose entre todos. Da nossa parte, para ganharmos o jogo em Vizela, temos de ser uma equipa robusta e responsável naquilo que é o nosso jogo. Temos de nos manter dentro do nosso plano de jogo e do nosso processo durante o máximo de tempo possível. Se isso acontecer, vamos estar mais próximos de competir pela vitória", começou por dizer o técnico, que analisou ainda o último resultado dos vizelenses: "Um empate na Luz traz confiança, mas olho para o Vizela como uma equipa que, de jogo de jogo, independentemente do resultado, mantém muito o seu jogo. Vamos encontrar um Vizela confiante e querer muito competir".Defendendo que a equipa se tenta manter à margem do facto de este ser um dérbi da região, Rui Pedro Silva abordou ainda aquilo que sãoambições em termos classificativos da equipa. "Enquanto equipa crescemos com vários objetivos. Há objetivos individuais e há muitos objetivos coletivos. O foco da tabela classificativa está muito longínquo para nós e isso é difícil de atingir. O nosso foco está nos objetivos individuais e nos coletivos que estão próximos. Isso dá-nos um processo de equipa mais robusto", vincou.O timoneiro do ‘Vila Nova’ concluiu revelando que o boletim clínico não tem novidades e comentando a situação de Diogo Figueiras, de fora há vários meses, em concreto: "O Diogo Figueiras começa a integrar aos poucos os treinos com a equipa, embora saibamos que precisa de algum tempo depois de uma paragem tão longa. Espero poder contar com todos os jogadores. Toda a gente sabe o historial que ele tem e esse tipo de jogadores que têm liderança podem acrescentar algo ao clube. Tem qualidade e agora tem de conquistar o espaço dele". O início do jogo está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.Noutro âmbito, Alexandre Penetra foi convocado para os jogos de qualificação para o Campeonato da Europa Sub-21 de 2023. O defesa-central já havia sido chamado por Rui Jorge, mas ainda não se estreou no referido escalão.