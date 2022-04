Rui Pedro Silva: «Tínhamos de aguentar o 2-1 e manter os três pontos»

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, analisou o empate (2-2) caseiro ante o Gil Vicente e abordou o que resto do campeonato."O nosso objetivo era conquistar os três pontos. Foi isso que demonstrámos na primeira parte, mas a única coisa que posso apontar é que devíamos manter essa consistência ao longo dos 90 minutos. O Gil Vicente criou algumas oportunidades na segunda parte. Naquele momento final, enquanto equipa, tínhamos de aguentar o 2-1 e manter os três pontos. Já disse antes, juntos enquanto equipa e grupo, tenho a certeza de que vamos atingir o objetivo, que é a manutenção. O objetivo eram os três pontos, mas o Gil tem demonstrado bom futebol, com muita confiança. Era um jogo difícil, além de emotivo, íamos enfrentar uma equipa com qualidade. Agora é amealhar [pontos]", vincou no final do encontro.