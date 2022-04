Rui Pedro Silva: «Trinta pontos? A nossa barreira é competir pelos três»

Rui Pedro Silva garante que o Famalicão está totalmente focado no jogo com o Boavista e não em ultrapassar qualquer barreira psicológica que a tabela possa colocar, como é o caso dos 30 pontos."Todos os jogos são difíceis, não há jogos fáceis. Espero um Boavista competitivo, tem sido o registo desde que o Petit assumiu. É uma equipa ligada ao jogo, que se mantém durante a maior parte do tempo ligada ao seu processo, mantém o espírito de jogo vivo até ao final. É uma equipa que tem conseguido bastantes empates, por isso não perde.""Tentamos que não exista essa barreira psicológica, a nossa barreira para este jogo são os 3 pontos e é por issoso que temos o foco. Temos o objetivo claro de competir pelos 3 pontos. Esse objetivo requer uma grande capacidade de estar focado, uma grande concentração pelo que o jogo vai exigir. O nosso foco e objetivo serão sempre os 3 pontos.""Há dois factores claros: nós aproveitarmos a paragem e isso servir para estarmos ainda mais preparados no nosso plano, e, por outro lado, o factor casa. Contamos com o apoio incondicional dos adeptos e continuar a senda de bons resultados em casa.""Eu nunca digo a verdade toda, porque a verdade toda seria expor-me ao máximo. Posso dizer que contamos com mais jogadores. O Figueiras e o Ivo são dois casos que reintegraram.""Eu, enquanto treinador, nunca me vou opor a que os jogadores vão. É uma mais-valia representaram as seleções. É um sinal de trabalho, de mérito. Nunca, em nenhum caso, representar a seleção vai ser situação para perder espaço. Foram representar a seleção e tiveram mérito. É uma mais-valia também para nós.""Está feliz por ter jogado, por ter participado nestes dois jogos. É dos nossos jogadores que está cá há mais tempo. Fez parte de uma base que deu consistência à equipa, deu processo à equipa e está mais por dentro. Está preparado para o jogo."