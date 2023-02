Rui Tomé assume o comando técnico dos sub-23 do Famalicão

O Famalicão anunciou, esta quinta-feira, a chegada de Rui Tomé ao cargo de treinador da equipa de sub-23. O técnico, de 39 anos, está assim de regresso ao ativo, isto depois de ter orientado os juniores do V. Guimarães em 2021/22."Encaro este novo desafio com expectativas positivas. Todas as pessoas que acompanham o fenómeno do futebol têm a perceção que o projeto do clube é assente em muita competência e com um rumo bem definido. Temos o intuito de trabalhar diariamente de acordo com uma cultura de excelência. Iremos querem concretizar uma ideia de jogo condizente com uma equipa de alto nível e que permita aos jogadores desenvolverem as ferramentas necessárias para chegarem à equipa principal", disso o treinador aos meios do clube.Rui Tomé, que conta ainda com passagens pelos escalões de formação de clubes como Boavista, FC Porto, Sporting CP, SC Braga sucede no cargo a José Vilaça. O próximo encontro dos minhotos é frente ao Vizela.