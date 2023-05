SAD do Famalicão aciona opção de compra de Otávio

A SAD do Famalicão já acionou a opção de compra que detinha sobre Otávio e garantiu, dessa forma, a continuidade do defesa-central, de 21 anos, em definitivo, confirmando uma intenção já sinalizada por Record Por conseguinte, os minhotos vão desembolsar 500 mil euros por 80% do passe do jogador, que pertencia, até aqui, aos quadros do Flamengo.Chegado em janeiro, emprestado pelo emblema carioca, o jovem brasileiro agradou nas nove partidas que fez e levou o Famalicão a avançar para a compra.