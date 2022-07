Samuel Lobato renova contrato com o Famalicão até 2026

O Famalicão anunciou, esta terça-feira, ter chegado a acordo com Samuel Lobato para a renovação do contrato que liga ambas as partes. O novo vínculo será válido até 2026 e o médio não podia estar mais feliz."Esta renovação é uma prova da confiança que o clube tem em mim. Compete-me agora provar em campo os motivos para esta renovação", referiu, assumindo-se "com enorme vontade de mostrar" o que vale e de "ajudar o clube".Para o futuro, Lobato espera "fazer o máximo de jogos possível", mostrando-se também satisfeito por atuar num clube "com adeptos incansáveis e que proporcionam uma atmosfera muito boa".