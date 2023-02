Sanca: «Fomos superiores»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Autor do golo que valeu o triunfo do Famalicão, Leandro Sanca deu voz à satisfação dos minhotos no final da partida.

"É sempre bom marcar, isso anima-me a mim e à equipa. Estamos numa boa maré e agora temos de continuar. Foi um jogo muito equilibrado, podia ter caído para qualquer um dos lados, mas acho que fomos superiores e merecemos a vitória", referiu à Sport TV o jovem, que está em Famalicão por empréstimo do Spezia.

Do lado dos algarvios, Relvas apontou baterias ao próximo jogo: "Na 1ª parte estávamos bem, a tirar a bola ao Famalicão mas depois, numa infelicidade e também aselhice nossa, sofremos o golo de bola parada, o que não pode acontecer. O resultado é o mais importante e agora há que levantar a cabeça para fazermos melhor."