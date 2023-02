Santi Colombatto com perspetivas de paragem prolongada

Santiago Colombatto lesionou-se de forma arrepiante e saiu aplaudido por adeptos de ambos os clubes



As melhoras, Santiago! pic.twitter.com/6iCx8plspT — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 24, 2023

Santi Colombatto deve desfalcar a equipa do Famalicão nas próximas semanas. Quem o garantiu foi João Pedro Sousa, isto depois de o médio ter saído lesionado do jogo com o Portimonense Aos 21’, o jogador argentino caiu no relvado com muitas queixas, sendo mesmo retirado do terreno de jogo de maca. O médio foi depois conduzido ao Hospital de Famalicão, havendo suspeitas de uma luxação ou fratura no braço direito. "As perspetivas não são muito boas, a lesão aparenta ser grave. Não temos previsão do tempo de paragem, mas deve ser de algumas semanas", disse o treinador na conferência após o jogo.Na presente temporada, Santi Colombatto soma quatro golos em 29 partidas.