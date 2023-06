Santiago Colombatto cada vez mais longe de ficar no Famalicão

O adeus de Santiago Colombatto ao Famalicão parece cada vez mais uma inevitabilidade. O médio, de 26 anos, esteve nos minhotos por empréstimo do Club Léon e, apesar de o acordo contemplar uma opção de compra, a mesma não deve ser acionada.

Em declarações ao portal ‘Killer Asturias’, Jesús Martínez Murguía, presidente do Club Léon, comentou a situação do médio. “Ele tem contrato connosco, mas, devido ao número de estrangeiros que temos no plantel, será difícil que regresse ao Club Léon. Estamos à procura de alguma equipa na Europa na qual ele possa prosseguir a sua carreira e é provável que essa equipa possa ser o Oviedo”, vincou o dirigente. Sendo certo que o Oviedo faz parte do mesmo grupo do Club Léon, a verdade é que há alguns entraves à concretização deste cenário. Por um lado, o Oviedo milita na 2ª divisão espanhola, algo que, de forma natural, é pouco atrativo para o jogador. Por outro lado, de acordo com informações recolhidas por Record, o jogador já teve abordagens de clubes das principais ligas europeias.

Tal como o nosso jornal noticiou há algumas semanas, o Famalicão só estaria na disposição de acionar a opção de compra do argentino, válida até ao final deste mês, caso tivesse uma revenda à vista. No entanto, esta situação não se deve concretizar. De acordo com o referido portal, a opção de compra do Famalicão sobre Santiago Colombatto está fixada num valor a rondar os 3 milhões de euros.

Líder em termos de utilização

A influência que o médio argentino teve no Famalicão, tanto com Rui Pedro Silva como com João Pedro Sousa, torna-se evidente se se tiver em conta que Colombatto foi o elemento do plantel com mais jogos disputados. O jogador, de 26 anos, participou em 43 dos 44 jogos que os minhotos disputaram em 2022/23, perdendo apenas uma jornada da Liga Bwin devido a castigo. Em termos de minutos de jogo, Colombatto ficou apenas atrás de Luiz Júnior e Riccieli.