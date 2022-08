Santiago Colombatto é reforço do Famalicão

O Famalicão confirmou, esta terça-feira, a contratação do médio-defensivo Santiago Colombatto, que chega proveniente do Club León, do México, tendo assinado por uma temporada.Depois de ter sido colocado na órbita do Boavista neste defeso, o argentino, de 25 anos, teve mesmo como destino o futebol português, tendo encontrado nos minhotos uma nova porta de entrada para o regresso ao futebol europeu, onde já representou vários clubes italianos e o Sint-Truiden da Bélgica."Voltar ao futebol europeu é uma oportunidade muito boa. Espero realizar um grande campeonato e poder ajudar a equipa a alcançar bons resultados", referiu o jogador, internacional jovem pela Argentina e que representou o país nos últimos Jogos Olímpicos. Admitindo que falou com De La Fuente e Valenzuela antes da mudança, descreveu-se como "um jogador que deixa tudo em campo e que gosta de formar bons grupos".Na época passada, Colombatto fez 38 jogos pelo Club Léon, apontando cinco golos e duas assistências. O médio vai colmatar a vaga aberta pela saída de Charles Pickel, transferido para a Cremonese.