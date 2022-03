Solidariedade com a guerra: família da bancada encurta distâncias

Yaroslav Plaksa nasceu nos arredores de Kiev, Ucrânia, e decidiu rumar a Portugal há seis anos, em busca de uma vida melhor no país onde os pais já viviam há mais de 20 anos. Veio sozinho e por lá deixou a mulher e o filho ainda criança, na esperança de que o futuro os voltasse a unir, lá ou cá. O que Yaroslav não contava é que fosse uma guerra no seu país natal a acelerar o reencontro e que o mesmo acontecesse depois de vários dias de aflição em que os que mais ama estão a fazer o perigoso (e incerto) caminho entre o norte da Ucrânia e a fronteira com a Polónia. À sua espera estão amigos de amigos da família que entretanto encontrou em Famalicão, mais concretamente nas bancadas do Estádio Municipal.

"Têm sido dias de grande preocupação. Nunca pensei ver uma guerra na Ucrânia como esta que está a acontecer. Felizmente a minha mulher e o meu filho estão a caminho de Portugal, graças à ajuda dos meus amigos aqui de Famalicão. Devem chegar nos próximos dias mas enquanto isso não acontecer não vou ficar descansado", admitiu Yaroslav, que, no último jogo do Famalicão, protagonizou um episódio muito marcante, ao oferecer uma bandeira da Ucrânia a Zlobin, guarda-redes russo que atua nos minhotos: "Ele viu a bandeira e veio ter comigo para me dar a camisola. Dei-lhe a bandeira, ele levantou-a e o estádio todo aplaudiu. Foi um gesto pela paz que quase todos queremos. Esta guerra só interessa a quem está no poder na Rússia. Há russos bons como há ucranianos e portugueses bons. Só peço a Deus que acabe depressa."





Quando a invasão russa teve início, a 24 de fevereiro, a primeira reação de Yaroslav foi a de rumar de imediato à Ucrânia para proteger o seu país e a família que tem por lá. Os amigos de Famalicão, contudo, chamaram-no à razão e fizeram-lhe ver que o melhor seria trazer a mulher e o filho para cá, onde todos poderiam ficar em segurança. E assim foi, ainda que lhe custe saber que amigos e familiares estão a lutar enquanto ele está longe."A minha mulher e o meu filho estão a chegar, mas ainda lá fica a minha avó, os meus primos e muitos amigos. Tenho alguns que estão na primeira linha da batalha. É difícil assistir a tudo à distância. Em breve vou mandar algumas coisas para lá, mais não posso fazer", referiu Yaroslav, que esteve na Ucrânia pela última vez em outubro.Quando Yaroslav trocou os arredores de Kiev por Famalicão já tinha o coração pintado de azul e branco, no caso do Dínamo Kiev, clube que apoia desde criança. Cores que ajudaram na hora de se ligar sentimentalmente ao emblema da cidade que o recebeu em Portugal. "Quando cheguei admito que só conhecia os clubes maiores, mas depressa me apaixonei pelo Famalicão, que também é um clube muito grande, que tem crescido de ano para ano. Sempre gostei de futebol e fui muito bem recebido aqui na bancada", contou-nos Yaroslav.