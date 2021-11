Sub-23 do Famalicão passam a jogar em Esposende

Depois de Amares, agora Esposende. Os sub-23 do Famalicão vão passar a utilizar o Complexo Desportivo de Vila-Chã para os jogos da Liga Revelação.O conjunto minhoto tem tido algumas dificuldades em fixar-se num recinto do concelho, sendo que agora a opção, que se deve manter até ao final da época, passa pela utilização do complexo em Esposende. De resto, o jogo desta sábado, frente ao V. Guimarães, já acontecerá na nova 'casa' do Famalicão.Com nove jornadas disputadas na Liga Revelação, o Famalicão ocupa o 3.º lugar da zona norte. A equipa de Luís Silva soma quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.