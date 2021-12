Sub-23 do Famalicão visitam escola em iniciativa especial

O Famalicão realizou, esta terça-feira, mais uma iniciativa especial, com Francisco Saldanha, Jorginho, Samuel Lobato e Benny, jogadores que atuam na formação de sub-23 do clube minhoto, a deslocarem-se até à Escola Secundária D. Sancho I para conviver com alunos que usufruem de medidas adicionais de apoio à aprendizagem e à inclusão.Durante a visita, os quatro atletas tiveram a oportunidade de experimentar as modalidades de Boccia e Goalball, tendo disputado algumas partidas com os estudantes, que passaram assim uma tarde diferente e alegre com os jogadores de futebol.Os sub-23 do Famalicão voltam a jogar para a Liga Revelação apenas a 11 de dezembro, com visita ao Sp. Braga.