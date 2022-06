Théo Fonseca: «Mal soube do interesse do Famalicão comecei a ver jogos e gostei»

Théo Fonseca não esconde o entusiasmo de poder representar o Famalicão e de jogar na Liga Bwin. O avançado confidenciou até, em declarações aos mieos do clube, que mal soube do interesse dos minhotos começou a ver jogos, ficando convencido pela qualidade de jogo apresentada."Houve interesse do famalicão quando eu acabei a época. Faltava um jogo da primeira liga e quando soube que havia interesse comecei a ver. E gostei", referiu o dianteiro, assumindo que está preparado para o passo em frente."É um salto alto, mas estou num lugar que muitos da Liga 3 queriam estar. Tenho de trabalhar muito para mostrar que mereço a oportunidade", apontou.Questionado sobre o que poderá acrescentarr, Théo definiu-se com um jogador trabalhador. "Sou um jogador que dá muito à equipa, trabalho muito, nunca desisto de nenhuma bola. Sou bom a finalizar e a proteger a bola", disse, salientando o desejo de "fazer muitos golos".