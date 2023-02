Troca de agressões no Santa Clara-Famalicão: Cádiz suspenso três jogos e Ygor Nogueira dois

Jhonder Cádiz vai falhar os próximos três jogos do Famalicão e Ygor Nogueira os próximos dois do Santa Clara. Ambos foram suspensos pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência do episódio de agressões protagonizado por ambos o jogo da última jornada, nos Açores. Ambos viram cartão vermelho direto, aos 76 minutos."Ao ter agarrado a cara do sr. Ygor Nogueira, empurrando o mesmo, bem como insultado o mesmo repetidamente, o sr. Jhonder Cádiz agrediu primeiramente o atleta desta sociedade desportiva, sendo o comportamento deste, ainda que censurável, perpetrado em resposta aocomportamento do mencionado atleta do FC Famalicão", reporta o mapa de castigos do Conselho de Disciplina, explicando que Ygor Nogueira "deu um murro na cara" de Cádiz.Nesse sentido, Ygor Nogueira foi suspenso por dois jogos, pelo que falhará os jogos do Santa Clara com Marítimo e V. Guimarães. Jhonder Cádiz, suspenso por três encontros, falha os jogos com Portimonense, Benfica e Casa Pia.