Tudo sobre o Famalicão 2021/22: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

O Famalicão tem estado afastado da luta pela manutenção desde o ano de regresso ao principal escalão do futebol português, em 2019/20. Também desde essa temporada que a equipa famalicense entra na última jornada do campeonato com a possibilidade de se qualificar para as competições europeias, o que por duas vezes não aconteceu.Nesta nova temporada com Ivo Vieira à frente da equipa, o Famalicão parte com ambição de alcançar uma prova europeia, terminando o campeonato nos seis primeiros lugares. Após várias entradas e saídas, o plantel ganhou experiência, sobretudo no setor defensivo.