No dia em que o plantel do Famalicão foi vacinado contra a Covid-19, Manuel Ugarte testou positivo ao vírus. O médio uruguaio está agora em isolamento.





Plantel do Famalicão vacinado... e com novos equipamentos Plantel do Famalicão vacinado... e com novos equipamentos

A carregar o vídeo ...

O jovem, de 20 anos, está na mira do Sporting, pelo que esta situação pode atrasar um pouco as negociações. Ao que tudo indica, os leões estão dispostos a pagar 6,5 M€ por 50 por cento do passe do camisola 8 do Famalicão.Para além de Ugarte, o Famalicão pode ter outros jogadores infetados com Covid-19.